Став мільйонером — придбай РРО

У Тернопільській ОДПІ дали роз’яснення стосовно того, коли платники єдиного податку повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книги. Навіть попри те, що, відповідно до Податкового кодексу України, належать до груп платників єдиного податку, які їх не застосовують.

Уся справа в тому, що пункт 296.10 статті 296 Податкового кодексу передбачив не застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку першої групи. А також — другої і третьої груп (фізичні особи — підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує одного мільйона гривень. Чи, іншими словами, перевищення вказаного обсягу автоматично тягне за собою обов’язкове застосування РРО. І розпочатися воно має з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням згаданого перевищення, та продовжуватиметься у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання платником єдиного податку.

І, звісно ж, не можна забувати про статтю 9 Закону України за номером 296, яка зобов’язує застосовувати реєстратори розрахункових операцій під час реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ