Старти наймолодших

Ось і настала пора змагань учнів четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя. Традиційні старти випускників початкової школи вже скільки років організовують управління освіти міської ради, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення НОК України в Тернопільській області.

Лауреати шкільних турнірів, до речі, вже відомі. Учні четвертих класів продемонстрували свою майстерність у самостійному виконанні комплексу вправ ранкової гігієнічної зарядки, різноманітних естафетах — бігові «змійкою», стрибках зі скакалкою, баскетболі, боулінгу. І ті, хто став найкращим, уже через тиждень захищатимуть честь своїх шкіл під час зональних змагань у всіх мікрорайонах міста. З 29 листопада по 4 грудня вони відбудуться в ЗОШ №№26, 18, 3, 9.

А фінальні старти восьми найкращих спортивних класів обласного центру відбудуться в спортивному залі ЗОШ №26 у четвер, 7 грудня.

Фото з архіву тернопільського «Спорту для всіх»