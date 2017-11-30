Такими, як Андрій, мріють стати всі вихованці ДЮСШ!

Такої кількості оплесків, з якою нещодавно зустріли київський «Інтерсіті», Тернопільський залізничний вокзал не чув давно. Юні вихованці міської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби разом зі своїми наставниками радо зустріли одного з тріумфаторів чемпіонату світу серед атлетів віком до 23-х років, який завершився минулої неділі, майстра спорту міжнародного класу Андрія Антонюка.

Не можна не зауважити, що до польського Бидгоща, де нещодавно вперше в історії відбувся об’єднаний світовий борцівський форум для атлетів цієї вікової групи, підопічний заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту міжнародного класу Віталія Ліщинського поїхав одним із фаворитів у ваговій категорії до 80 кілограмів. Адже навесні цього року в суперечці з ровесниками виборов «бронзу» європейської першості в Угорщині.

І свій статус не забарився підтвердити вже в дебютній сутичці, впевнено здолавши не кого-будь — американця Кемаля Аміра. Той, до речі, торік уже встиг стати чемпіоном світу серед дорослих, але в легшій ваговій категорії. Біда лишень, що в цьому поєдинку Андрій травмував лікоть правої руки. Саме ця обставина, без сумніву, стала однією з причин поразки в чвертьфіналі від майбутнього фіналіста турніру, грузина Лаші Гобадзе. Хоча сам Андрій пізніше зізнається: досягти успіху завадила і деяка переоцінка сил опонента. Хід двобою переконливо засвідчив, що здолати грізного конкурента йому було цілком під силу. Інша річ, що десь на рівні підсвідомості не полишала думка, ніби зробити цього майже неможливо.

Та посипати голову попелом було аж ніяк не на часі. Перемога на втішному етапі над молдовським атлетом Віорелом Бурдуєм забезпечила Андрієві Антонюку путівку до малого фіналу за третє-п’яте місця. Сказати ж, що сутичка за «бронзу» зі шведським борцем грецького походження Апексом Кессідісом була для нього надзвичайно принциповою, означає… хіба промовчати. Адже в Угорщині саме цей атлет не дав змоги Андрієві пробитися до фіналу, ставши чемпіоном Європи.

Утім, наш земляк, як бачите, реваншу дочекався, більш ніж переконливо позбавивши конкурента нагороди світової першості — 6:1. Завдяки маленькому спортивному подвигові Андрія Антонюка збірна України з греко-римської боротьби без медалей не залишилася, поклавши до командної скарбнички «бронзу». А першим чемпіоном світу серед атлетів віком до 23-х років у ваговій категорії до 80 кілограмів став турецький борець Бурхан Акбудак, якого тернопілець на вже згаданому європейському чемпіонаті здолав з рахунком 8:0.

Така вона філософія спорту, така філософія боротьби. Віритимемо, що вже на дорослому килимі зірки обов’язково зійдуться так, аби й Андрієві Антонюку вказати шлях до перемоги. Всього іншого, як засвідчив цьогорічний сезон, талановитому тернопільському борцеві, призерові європейської і світової першостей не бракує.

А новий, за повідомленням заслуженого тренера України Андрія Телебана, розпочнеться для його з Віталієм Ліщинським підопічного Андрія Антонюка надзвичайно відповідальним лютневим всеукраїнським турніром у Києві. Саме за його підсумками визначиться, хто захищатиме честь України на чемпіонаті Європи серед дорослих.

На фото: бронзовий призер чемпіонату світу з боротьби Андрій АНТОНЮК разом із заслуженим тренером України Андрієм ТЕЛЕБАНОМ.

Фото із сайту «Тернополяни»