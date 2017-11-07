Уболівальників не надуриш

Хоча Федерація волейболу України несподівано перенесла поєдинки четвертого туру чемпіонату України серед жіночих команд суперліги на два тижні раніше (ніби і не сподівалася, що юніорська збірна дев’ятнадцятирічних може продовжити боротьбу в континентальному турнірі), більшість із тернопільських прихильників гри над сіткою не пропустила захопливих двобоїв своїх улюблениць із семиразовими чемпіонками держави з южненського «Хіміка». І не пошкодували за побаченим, зайвий раз переконавшись, що соціальні мережі — то велика сила.

Передусім у дебютному поєдинку домашнього для «Хіміка»… тернопільського двобою з «Галичанкою-ТНЕУ-Гадз» підопічні Віктора Туркули, якому віднедавна допомагає ще й дружина Олена, змушена залишити великий спорт через важку травму, заслужили компліментів. Повністю проваливши стартовий сет, коли катастрофічно не вдавалося зійти зі стартової розстановки зі своїми колишніми одноклубницями Катериною Дудник і Діаною Карпець у передній лінії (13:25), далі взялися підтверджувати, що слова наставника про готовність нав’язати боротьбу іменитим конкуренткам — і близько не є голослівними. Як не підвищував на своїх нинішніх підопічних голос попередній наставник «Галичанки» Андрій Романович, усе було марно. І в доволі конфліктній, до речі, кінцівці другої партії, коли спочатку була зафіксована перемога «Хіміка», справедливість усе-таки взяла гору — 27:25. І в наступній третій партії, коли, наче на одному диханні, знову перемоги домоглася «Галичанка» — 25:21. Далі була програна психологічна боротьба в четвертій, чи не вирішальній — 23:25. А в «п’ятихатці» вже дався взнаки більший досвід конкуренток — 15:8 на користь номінальних господарок майданчика в Тернополі. Хоча і Віктор Туркула, на відміну від корифеїв футбольного тренерського корпусу, не скаржився на суддівське свавілля.

Про повторний матч, як би прикро це не звучало, нічого особливо розповідати. Два підряд матчі з «Хіміком» тернопількам вочевидь ще не під силу провести на рівних. Коли і нав’язали боротьбу, то лишень у другій партії — 13:25, 23:25, 19:25.

Двобоями фаворита з «Галичанкою» максимально скористалася луцька «Волинь». Двічі перемігши у Вінниці місцевий «Білозгар», підопічні Броніслава Галицького одноосібно очолили турнірну таблицю. Навряд чи надовго. Після Тернополя «Хімік» узяв курс на Луцьк, де 8—9 листопада двічі поміряється силами з «Волинню».

Уже наступних вихідних відбудуться й інші матчі третього туру. Тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» у суботу-неділю, 11—12 листопада, прийматиме «Сєвєродончанку». Початок стартової зустрічі — о 17-й годині, повторної — об одинадцятій ранку.

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