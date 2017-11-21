У тихому болоті ще й не таких чортів наплодимо

Не надто багата на спортивні події пізня листопадова пора дозволила минулих вихідних чи не сповна насолодитися поєдинками шістнадцятого туру чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги. От лишень після перегляду чи не всіх зустрічей (два суботні матчі розпочалися одночасно, не дозволивши простежити за кожним із них повністю) від почуття «насолоди» майже нічого не залишилося.

Утім розпочалося все багатообіцяюче сенсаційно ще минулої п’ятниці: вперше в своїй історії очолювана Володимиром Шараном «Олександрія», та ще й на полі суперників, завдала в Харкові поразки донецькому «Шахтареві» — 2:1. І португальський спадкоємець Мірчі Луческу Паулу Фонсека зміг дорікнути арбітрові хіба за те, що той не компенсував навіть хвилини до першого тайму. А ветеран збірної України, голкіпер Андрій Пятов, на відміну від наставника, обійшовся без дипломатичних реверансів: самі дозволили суперникам домогтися бажаного результату.

Однак у сучасному вітчизняному футболі і такі сенсації вочевидь декому під силу… «переплюнути». Віддавши перевагу трансляції двобою кропивницької «Зірки» з київським «Динамо» (2:0 на користь гостей), хіба одиниці з прихильників «гри мільйонів» стали свідками «беспредєлу» під час гри третього нашого учасника в європейських кубкових турнірах, луганської «Зорі», з рівненським «Вересом». Підопічні Юрія Вернидуба, без сумнівів, переважали опонентів. Однак, незадовго до завершення першої півгодини гри вийшовши вперед (Артем Громов), далі свою перевагу не зуміли збільшити. За що в середині другого тайму сповна розплатилися… свавільним рішенням 34-річного київського арбітра Миколи Кривоносова. Голкіпер господарів Андрій Лунін, першим устигнувши до м’яча після флангової передачі, був грубо атакований нападником «Вереса» Михайлом Сергійчуком.

Вердикт служителя футбольної Феміди, щонайменше, не міг не здивувати. Як і озвучений через добу висновок керівника комітету арбітрів ФФУ італійця Лучано Лучі. Вся Україна, виявляється, бачила, що «безголовий» Сергійчук (адже міг завдати непоправної шкоди здоров’ю голкіпера) пішов «прямою ногою» на опонента в межах його воротарського майданчика. Натомість італійський «спеціаліст», який дістався нам у спадок від Пьєрлуїджі Колліни, «нічтоже сумняшеся» зробив висновок про те, що ніби була чесна спортивна боротьба, яка за мить дозволила іншому гравцеві «Вереса» Володимирові Адамюку безперешкодно вразити ворота. Тож і не дивуйтеся нічийному підсумкові 1:1.

Як, до речі, і поразці львівських «Карпат» у домашньому матчі з «Маріуполем» — 0:1. Після пропущеного на 19-й хвилині голу від Сергія Болбата (передусім через не надто впевнені дії голкіпера Романа Підківки) господарі доклали максимум зусиль, аби відновити рівновагу. Та хіба бажаного могли домогтися, коли вже досвідчений арбітр Анатолій Абдула додумався кваліфікувати кидок через «стегно» захисником гостей іспанського форварда «Карпат» Карраскаля… симуляцією з боку останнього. І знову Лучано Лучі побачив те, чого не бачили всі інші: «незначний контакт» із боку гравця «Маріуполя» Дмитра Мишньова…

Одне слово, розмови про те, що керівництво прем’єр-ліги (можна тільки здогадуватися, під чиїм впливом воно перебуває) має намір віддати одне з чільних місць у шістці найкращих команд «Маріуполю», а не «Зорі», цілком обгрунтовано мають слушність. Утім не забудьмо і про тих, про кого фахівці й незалежні ЗМІ чомусь уважають за непотрібне згадувати. Місце рівненського «Вереса», який незаконно опинився серед еліти, в чільній шістці, здається, вже ні в кого не викликає сумніву. Аби безхатченки претендували на участь у міжнародних кубкових турнірах, таке, здається, лише в Україні можливе.

Ще в двох матчах результати теж виявилися не надто очікуваними. Полтавська «Ворскла» на своєму полі не змогла здолати кам’янську «Сталь» — 1:1. А одеський «Чорноморець» і взагалі обіграв удома третю на сьогодні команду, донецький «Олімпік» — 2:1.

Попри те, що й апеляційний комітет вітчизняної федерації визнав правильним рішення про присудження київському «Динамо» технічної поразки за невиїзд на календарну гру до Маріуполя, змін до турнірної таблиці Українська прем’єр-ліга ще не внесла. Віце-чемпіони України подали клопотання до міжнародних апеляційних спортивних інстанцій.

А матчі сімнадцятого туру чемпіонату України відбудуться відразу після проведення «Шахтарем» і «Зорею» з «Динамо» виїзних поєдинків п’ятого туру групових турнірів Ліги чемпіонів і Ліги Європи — найближчих суботи-неділі, 25—26 листопада. Двом лідерам вітчизняної першості, на щастя, зі столиці не доведеться нікуди виїжджати. Гірники «гостюватимуть» в «Олімпіка» на столичному стадіоні… «Динамо», а саме «Динамо» вирушить на побачення зі «Сталлю» на «Оболонь-арену». Вдома в Запоріжжі зіграє і луганська «Зоря», яка прийматиме кропивницьку «Зірку».

Фото з вільних джерел