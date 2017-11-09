Хоча би лідери перемогли

Нічийний синдром, від якого вже ледве не два місяці потерпають елітні вітчизняні клуби, і не думає відступати. Ось і в п’ятнадцятому турі чотири із шести поєдинків завершилися мирними підсумками.

Почалося все ще із суботи, коли свої зустрічі провели рекордсмени за кількістю нічиїх. «Народні безхатченки» з рівненського «Вереса», переїхавши на один матч з «Арени «Львів» на «Україну», знову довели, що захисна лінія в них найнадійніша. Навіть фаворити із «Шахтаря» і «Динамо» пропустили відповідно на три і два голи більше. А ось наступальні дії в матчі з кропивницькою «Зіркою» запам’ятаються хіба постійними сутичками Михайла Сергійчука із французьким підданим Сесе-Франком Пепе. Габаритний захисник гостей і не думав відступати перед натиском на п’ять років старшого форварда. І справді, не в тролейбусі ж обоє подорожували. А після одного з ігрових епізодів арбітр пошкодував конкурентів. За влаштовану між собою штовханину ті, щонайменше, заслуговували жовтої картки.

Тож нульова нічия — цілком закономірний підсумок. Як і аналогічний результат зустрічі «Олександрії» з одеським «Чорноморцем». У цьому сезоні підопічні Володимира Шарана лише одного разу пізнали смак перемоги, вдев’яте розійшовшись із конкурентами миром. Нікого не здивував і недільний матч «без воріт» між «Сталлю» з Кам’янського і львівськими «Карпатами». У форварда гостей Олександра Гладкого контракт вочевидь ще не закінчується. Тому і зі стовідсоткових, так би мовити, моментів не годен домогтися бажаного. Натомість із недільних футбольних телепередач запам’яталося, що українською із журналістами виявилося під силу вести діалог лише півзахисникові «Сталі» Орестові Кузику. У Львові ж, з усього видно, зелено-білі нині спілкуються на «общепонятном».

Нарешті до найцікавішого. Виїзна перемога «Шахтаря» над «Маріуполем» (3:1) для відомого експерта Олега Венглинського була більш ніж прогнозованою: апріорі не може бути чесною боротьба між двома колективами одного власника. За що наступного ж ранку удостоївся «мемів» від футбольного клубу господарів. От тільки кому більше окуляри потрібні? Талановитому свого часу нападникові чи керівництву «Маріуполя», яке, поставивши навзамін амбітному Олександрові Севидову біля керма команди тренера-невдаху, десь та й угледіло «самовіддані дії» своїх підопічних. Хоча ті й не можуть виграти вже шостий матч підряд.

Натомість до першої після п’яти невдалих поєдинків перемоги київського «Динамо» над полтавською «Ворсклою» (2:1), на думку відомого суддівського експерта Мирослава Ступара, безпосередньо причетний… арбітр Ярослав Козик із Закарпаття. Не призначив два одинадцятиметрові у ворота господарів та один — гостей. Тобто безпосередньо вплинув на підсумковий результат зустрічі.

А святковою «вишенькою» на торт цього разу стала ще одна недільна зустріч, проведена на столичному стадіоні «Динамо». Ні, невипадково луганська «Зоря» нещодавно врятувалася в матчі з «Динамо»! Навіть без присутності головного тренера Юрія Вернидуба (щирі співчуття йому в зв’язку зі смертю батька), за чисельної меншості поступаючись донецькому «Олімпіку» з рахунком 1:3, зуміла на четвертій компенсованій до другого тайму хвилині врятуватися — 3:3.

Ще одна двотижнева пауза в чемпіонаті пов’язана з товариським матчем збірної України зі Словаччиною, запланованим на п’ятницю, 10 листопада. На поле «Арени «Львів» наші «одинадцять надій» знову виведе Андрій Шевченко. Таке рішення виконком Федерації футболу України ухвалив минулого понеділка, 6 листопада. Хто би сумнівався. За нинішніх вітчизняних реалій «кум кумові» нізащо до каші не наплює. Ще більш радикально налаштовані вболівальники прокоментували куди гостріше: прощай фінал Євро-2020!

Тим часом зустрічі шістнадцятого туру відбудуться 17—19 листопада. Напередодні передостанніх поєдинків групових турнірів єврокубків обоє лідерів проекзаменують команди з Кіровоградщини. У п’ятницю «Шахтар» прийматиме «Олександрію», а в суботу «Динамо» гостюватиме в кропивницької «Зірки».

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