Хтось у відпустку, а хтось уже і звільнився

Розпрощавшись із власними прихильниками на мінорній ноті після поразки в домашньому матчі дев’ятнадцятого туру від «Арсеналу» з Київщини, футболісти тернопільської «Ниви», не гаючись, пішли в тримісячну відпустку. Хоча далеко не кожному з них, за запевненнями головного тренера Сергія Задорожного, буде суджено захищати честь команди і у весняній частині чемпіонату України серед команд другої ліги.

Першими, так би мовити, ластівками стали Антон Музиченко, Павло Нагорний, Юрій Головачук та Андрій Понедєльник. Нема сумніву, що до лютого наступного року, коли команда розпочне підготовку до завершальної частини першості, ще й багатьох інших прихильники жовто-зелених не побачать.

Тим часом у групі «А» другої ліги наприкінці минулого тижня відбулися два пропущені поєдинки першого кола. Зустріч шостого туру, в якій «Арсенал» з Київщини приймав «Львів», завершилася мінімальною перемогою гостей — 1:0. А двобій сьомого туру між чернівецькою «Буковиною» і житомирським «Поліссям» приніс успіх господарям — 2:1.

Тож на зимову перерву команди вирушили з такими здобутками:

Весняну частину чемпіонату команди розпочнуть 31 березня. У двадцятому турі «Нива» на виїзді зустрінеться зі «Львовом».

Фото із сайту ФК «Нива»