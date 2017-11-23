Час розчохлити гвинтівки

Найближчої неділі, 26 листопада, в шведському Естерсунді дадуть старт першому етапові Кубка світу з біатлону олімпійського сезону 2017—2018 років. Для початку провідні стріляючі лижники планети з’ясують стосунки в неолімпійській одиночній змішаній естафеті, а вже за три години квартетам національних збірних трапиться нагода продемонструвати, чи мають намір на майбутній зимовій Олімпіаді в корейському Пхьончхані посперечатися за нагороди в змішаній естафеті.

Загалом же перший етап кубка за традицією триватиме цілий наступний тиждень. Після дводенної паузи, призначеної вочевидь для проводів осені, в середу і четвер, 29—30 листопада, спочатку жінки, а потім чоловіки визначать лауреатів перших у сезоні індивідуальних перегонів. Далі ж уже пауз не буде. Коли, звісно, не враховувати, що після жіночого спринту, призначеного на п’ятницю, першого грудня, чарівній половині людства дадуть одноденний перепочинок. Адже чоловіки, в яких спринт запланований на суботу, на старт своєї гонки переслідування вийдуть у неділю, 3 грудня, хіба на дві години пізніше за жінок.

Зрештою, на початку виснажливого марафону, вінцем якого і стануть XXIII зимові Олімпійські ігри в лютому наступного року, сил ще ні в кого позичати. Куди цікавішою є інформація про те, хто готовий посперечатися за звання найсильнішого стріляючого лижника планети, увічнивши себе, звісно ж, титулом «олімпіоніка», до якого ніхто не матиме права застосувати префікс «екс». За повідомленнями офіційного сайту Федерації біатлону України, у всеозброєнні зустрічають новий сезон король біатлону норвежець Уле-Айнар Бьорндален, його співвітчизники, брати Йоханнес і Тарьєй Бьо, незаперечний лідер, щонайменше, останніх п’яти сезонів француз Мартен Фуркад, росіянин Антон Шипулін, американці Лоуел Бейлі і Тім Бурк.

Що ж стосується суперечки жінок, то німкені Лаурі Дальмайєр, без сумніву, готові (чи постараються) кинути виклик чешка Габріела Коукалова, фінка Кайса Макаряйнен, француженка Марі-Дорен Абер, білоруска Дарія Домрачева. Причому навряд чи можна безапеляційно стверджувати, що молоді і талановиті, серед яких і український вундеркінд Анастасія Меркушина, погодяться із записним переліком фаворитів.

Тому і серед вітчизняних стріляючих лижників, добра половина яких, на жаль, не може похвалитися вагомими міжнародними успіхами, цілком можливо, знайдеться, будемо сподіватися, не один, кому виявиться під силу переписати світовий табель про ранги. Зрештою, шановні прихильники біатлону, і самі можете оцінити шанси збірної, яка захищатиме честь нашої держави на дебютному етапі Кубка світу в Естерсунді.

Компанію олімпійським чемпіонкам попередніх ігор у Сочі Юлії Джимі та Олені Підгрушній та сестрам Валентині з Вітою Семеренко, які два останні сезони хіба вболівали за подруг, покликані скласти ще одна згадана представниця Тернопільщини Анастасія Меркушина та Ірина Варвинець із Чернігівщини. До речі, поки геть не можливо уявити, хто буде гідний місця в олімпійській жіночій естафеті, якій фахівці передбачають єдину на наступній Олімпіаді медаль для збірної України. Адже в підготовчий період не уникнули хвороб Джима з Підгрушною, Варвинець, не можуть похвалитися оптимальною фізичною формою і сестри Семеренко. Хіба зі штабу Насті Меркушиної досі не надходило скарг.

Натомість у чоловічій збірній компанію лідерам, Сергієві Семенову, нашому землякові Дмитрові Підручному з Острова Тернопільського району та Артемові Примі, на старті сезону складуть натуралізовані росіяни Олександр Жирний із Володимиром Семаковим і 25-річний Руслан Ткаленко з Чернігівщини. Сподіватися непоганого виступу, а то й несподіваної олімпійської медалі, погодьтеся, можна хіба від котрогось із трьох лідерів.

А перший етап Кубка IBU розпочався вже вчора у норвезькому Шушені. На старт спринтерських перегонів мали вийти і ще двоє наших земляків — Віталій Труш із Марією Кручовою.

На фото: наші олімпійські надії Ірина ВАРВИНЕЦЬ, Юлія ДЖИМА, Анастасія МЕРКУШИНА і Олена ПІДГРУШНА.

Фото із сайту Федерації біатлону України