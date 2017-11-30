Ще й молодим дадуть фори

Прихильники гри над сіткою з Тернопільщини, звичайно ж, добре поінформовані про те, що чимало відомих у минулому волейболістів нині ніби переживають на майданчику другу молодість. Тож можна собі уявити азарт і завзяття, без яких минулої суботи в палаці спорту «Текстильник» не обійшовся організований обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» традиційний відкритий турнір з волейболу серед ветеранів віком від тридцяти п’яти років.

За честь своїх регіонів з’їхалися посперечатися аматори гри з Бережанського, Гусятинського, Чортківського і Теребовлянського районів. Принципові баталії довели право виступити у фінальному двобої гравців з «Бережан» і чортківського «Сапсану». І ця зустріч не могла не запам’ятатися надзвичайно напруженою суперечкою, перемогу в якій таки вдалося вирвати «Бережанам». А третє місце завоювали земляки чемпіонів, які скромно назвали себе «Любителями».

Численні глядачі палко вітали лауреатів під час вручення їм кубків, медалей і грамот від обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото тернопільського «Спорту для всіх»