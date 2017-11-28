Щира вдячність благодійникам

Завдяки добрій волі директора благодійного фонду «Подоляни» Тетяни Чубак тернопільський «Інваспорт» укотре визначив лауреатів особистого чемпіонату області з боулінгу. Своє вміння влучно збивати кеглі продемонстрували майже три десятки аматорів захоплюючої гри з вадами слуху та опорно-рухового апарату.

Перед початком турніру з вітальним словом до учасників, серед яких були і переможці багатьох міжнародних змагань, щоправда, з інших видів спорту, звернувся начальник тернопільського «Інваспорту», заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин.

Далі ж, після кількох тренувальних спроб, розпочалася азартна боротьба на доріжках. У суперечці чоловіків фортуна цього разу посміхнулася Василеві Павлику. Не менше раділи і двоє інших лауреатів — Андрій Жук з Іваном Кіликом. Натомість дружнє (інакше і не могло бути) протистояння представниць чарівної половини людства завершилося перемогою двох Марій: відзнаки чемпіонки заслужено дісталися Марії Сидорчук, яка випередила Марію Михальчук. А з третьою сумою балів фінішувала Наталя Присяжна.

Лауреати змагань нагороджені медалями і грамотами «Інваспорту», решта учасників — ще однією можливістю чудово провести час у компанії добрих друзів, з якими вже чимало років спільно займаються фізичною культурою і спортом.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»