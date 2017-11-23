Ювілейний меморіал тренера

Протягом двох днів наприкінці минулого тижня в спортивному залі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка тривали баталії ювілейного XXV Міжнародного меморіалу з вільної боротьби пам’яті тренера Богдана Сцібайла. Свою майстерність продемонстрували понад дві з половиною сотні юнаків і дівчат віком від семи до сімнадцяти років з багатьох областей нашої держави, а також Білорусі, Молдови, Польщі та Угорщини.

За запевненнями головного організатора турніру, сина Богдана Сцібайла Ігоря, така кількість учасників встановила новий рекорд змагань. Ще один цікавий факт — за один зі спортивних клубів Угорщини, який уперше приїхав до Тернополя, виступали і борці з Африки.

Стати переможцями їм, щоправда, не пощастило. Натомість рідні стіни допомогли завоювати чимало нагород вихованцям тернопільської школи боротьби. У своїх вагових категоріях не було рівних Назарові Банковському і Богданові Бастюку із Збаража, Юрієві Чорному з Теребовлі. Відзнак за друге місце удостоєні вихованці Тернопільської комплексної ДЮСШ №1 Павло Ільницький, Юрій Беліченко, а також Андрій Антонюк з Борщева, за третє — тернопільці Тарас Драбюк, Віктор Юрков, Богдан Подолянюк, Назар Пиріг і теребовлянець Михайло Хомутов.

Не підвели і дівчата з Тернопільської КДЮСШ №1. Чемпіонські регалії дісталися Надії Шимків. Другими фінішували Олександра Черевака, Вероніка Кондратенко, Катерина Вовк, Богдана Малищик, третіми — Вікторія Радзюк, Катерина Кондратенко, Аліна Сивак і Юлія Дончак.

Організували традиційні змагання спортклуб імені Б. Сцібайла «ГалТер’S», обласні осередок Асоціації спортивної боротьби України і федерація вільної боротьби, управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міської ради.

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