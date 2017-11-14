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14.11.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Є нюанси

Роз’яснення від Тернопільської ОДПІ. Стосовно заповнення податкового розрахунку за формою №1 ДФ. 

Відповідно до Податкового кодексу України особи зі статусом податкових агентів протягом сорока календарних днів, що настають за останнім з них у звітному (податковому) кварталі, зобов’язані подати до податкової інспекції за місцем розташування розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку. Сказане, без сумніву, стосується і прибутків, отриманих самозайнятими особами.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників.

Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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