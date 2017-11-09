І десятирічні вже богатирі

Понад сім десятків атлетів із шести команд нашого краю і двох із сусідньої Львівщини взяли участь у відкритому чемпіонаті області та особистій першості Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з гирьового спорту. Минулої суботи у фізкультурно-оздоровчому комплексі Тернопільського національного економічного університету лауреатів визначили в усіх вікових групах: від дорослих до юнаків, яким десять чи менше років.

У командній суперечці турніру дорослих, як повідомив головний суддя змагань, заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу Зіновій Кульчицький, чемпіонський титул виборола збірна Бучацького району. За нею — богатирі Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і Львівського державного університету внутрішніх справ. А протистояння юніорів завершилося перемогою Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, чиї атлети випередили збірні Самбірського району на Львівщині і Збаразького району, де плідно працює інший уславлений богатир, так само заслужений тренер України і майстер спорту міжнародного класу, голова обласного осередку Федерації гирьового спорту України Петро Багрій.

Серед імен же чемпіонів у своїх вагових категоріях, звісно, передусім це стосується переможців суперечки дорослих та юніорів, чимало тих, хто вже і на міжнародній арені встиг досягти вагомих успіхів. На верхню сходинку п’єдесталу пошани піднялися Руслан Бойко, Ростислав Рудницький, Михайло Домінюк, Назар Кравець, Володимир Кулина з Бучаччини, Антон Дуль з ОДЮСШ, Роман Порохняк, Богдан Тольпа, Олексій Піпаш із Збаражчини, Володимир Ризак, Полміра Квіквініа з Борщівського району, Роман Мних із Самбірського району на Львівщині.

Запам’ятайте й імена наймолодших, яким невдовзі продовжувати славні традиції гирьового спорту Тернопільщини. В трьох юнацьких вагових категоріях не було рівних Русланові Харому і Назарові Гуку з ОДЮСШ, уже згаданому Богданові Тольпі разом із молодшим братом Андрієм, а також їхнім землякам із Збаражчини Дем’янові Голишу і Микиті Григоряку. Успіху домоглися і гості із Самбірщини Юрій Стефура з Олегом Козбитом.

А в абсолютній ваговій категорії серед дівчат, в якій змагалися шестеро спортсменок, чемпіонкою стала Ірина Порохняк із Збаразького району. За нею — Лілія Дзідзінська з Борщівщини і гостя зі Львова Анастасія Дудина.

Лауреати нагороджені кубками, медалями, грамотами і, за доброю традицією останніх років, смачною та поживною продукцією мецената змагань гирьовиків — ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

На фото: збаразькі гирьовики разом зі своїми наставниками, тренерами районної ДЮСШ Петром БАГРІЄМ і Віталієм ГУГОЛЕМ.

Фото з архіву Петра БАГРІЯ