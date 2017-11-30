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30.11.2017 автор:  Богдан Дікальчук

І ти зможеш!

Гусятинське районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» підтримало всеукраїнські масові фізкультурно-оздоровчі старти «Ти зможеш, якщо зміг я» проведенням змагань із настільного тенісу. За сприяння колосівців у Гусятинському коледжі Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя визначені лауреати відкритої першості з цього виду спорту. 

Перш ніж назвати імена лауреатів, не можна не згадати про те, що навчальний заклад упродовж багатьох років є центром молодіжного спорту в краї. Гарна матеріальна база коледжу дає змогу проводити на високому рівні не тільки змагання майстрів малої ракетки. Втім для останніх спортивний зал є другою рідною домівкою і всі тридцять два учасники постаралися виступити з максимальною самовіддачею.

У турнірі юнаків не було рівних Ігореві Тимечку, гідними конкурентами якого виявилися два інші призери — Тарас Лукасевич та Олександр Бандурак. А в суперечці дівчат гору взяла Вікторія Гримлюк. За нею — Ірина Господарик і Людмила Боченко.

Лауреати нагороджені грамотами і медалями «ФСТ «Колос — спорт для всіх».

Фото з архіву Антона КУЗИКА

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Про автора

Богдан Дікальчук

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