№48 від 30 листопада 2017 року

ЩО НЕ РІК НАСТУПУ НА ЗЕМЛЮ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ І ПОШЕСТІ, ЯКА КОСИТЬ ЛИСТЯНІ І ХВОЙНІ ДЕРЕВА В НАШИХ ЛІСАХ І ПАРКАХ, КОЖНА ЗБЕРЕЖЕНА ЗЕЛЕНА КРОНА ЧИ ВИРОЩЕНИЙ САДЖАНЕЦЬ НАБУВАЄ ОСОБЛИВОГО ЗНАЧЕННЯ. У СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ, ЯКЕ РОЗТАШОВАНЕ В С. ЦИГАНАХ НА БОРЩІВЩИНІ, ЗАСТОСОВУЮТЬ СУЧАСНІ ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ САДІВНИЧОГО МАТЕРІАЛУ ЛІСОВИХ ПОРІД ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ […]