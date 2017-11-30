№48 від 30 листопада 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 30 листопада 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 30 листопада 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Тернополянин Олег Антонюк входить в Асоціацію фортепіанних майстрів-реставраторів України. Понад 10 років він налаштовує музичні інструменти й надає експертні висновки щодо їхнього стану.
ЩО НЕ РІК НАСТУПУ НА ЗЕМЛЮ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ І ПОШЕСТІ, ЯКА КОСИТЬ ЛИСТЯНІ І ХВОЙНІ ДЕРЕВА В НАШИХ ЛІСАХ І ПАРКАХ, КОЖНА ЗБЕРЕЖЕНА ЗЕЛЕНА КРОНА ЧИ ВИРОЩЕНИЙ САДЖАНЕЦЬ НАБУВАЄ ОСОБЛИВОГО ЗНАЧЕННЯ. У СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ, ЯКЕ РОЗТАШОВАНЕ В С. ЦИГАНАХ НА БОРЩІВЩИНІ, ЗАСТОСОВУЮТЬ СУЧАСНІ ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ САДІВНИЧОГО МАТЕРІАЛУ ЛІСОВИХ ПОРІД ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ […]
ІХ Міжнародний літературно-мистецький форум «Діалог двох культур – 2015» відбудеться у Кременці. Триватиме він із 4 по 7 вересня, повідомляють у прес-службі Тернопільської облради.