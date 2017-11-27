Аліменти на повнолітню дочку-студентку

Моя дочка навчається в університеті. Їй недавно виповнилося 18 років. Вона проживає зі своєю матір’ю, тобто моєю колишньою дружиною. Я весь час платив аліменти на утримання дочки. Крім того, купував їй необхідні речі, давав гроші. Тепер від мене вимагають сплати аліментів на утримання дочки до досягнення нею 23 років. Однак у мене нема такої можливості, бо сплачую аліменти на утримання ще двох неповнолітніх дітей від іншого шлюбу. А ще я опікун своїх батьків, яким під 80.

Чи повинен платити аліменти на утримання повнолітньої дочки-студентки?

(Прізвище та адреса автора листа є в редакції).

Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і в зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що батьки можуть надавати матеріальну допомогу.

Право на утримання припиняється в разі припинення навчання. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання (стаття 199 Сімейного кодексу, далі — СК).

У таких випадках форма навчання не має значення (пункт 20 постанови пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року №3 «Про застосування окремих норм Сімейного кодексу України»).

Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) в частці від заробітку чи доходу, а також із урахуванням обставин, зазначених у статті 182 цього кодексу (стаття 200 СК).

При визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров’я та матеріальне становище дитини; стан здоров’я і матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина, рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; інші обставини, що мають істотне значення. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (статті 182 СК). Мінімальний розмір аліментів на повнолітніх дочку чи сина цією статтею не встановлений.

З першого травня 2017 р. прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років — 1426 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років — 1777 гривень, для працездатних осіб — 1684 грн.

Отже, якщо ваша 18-річна дочка навчається в університеті, то ви за рішенням суду будете зобов’язані платити аліменти на її утримання. Однак суд при призначенні аліментів повинен урахувати, чи маєте ви можливість надавати їй таку допомогу.

Орест ЗВАРИЧ.

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