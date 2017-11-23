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Вільне життя  |  Відео  |  Аліна Овчиннікова – “Різдвяна зірка”
23.11.2017 автор:  Віра Перун

Аліна Овчиннікова – “Різдвяна зірка”

Слова і музика – Сергія Сірого. Аранжування  – Сергія Степаніва. Виконує Аліна Овчиннікова.

Фото з вільних джерел

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Про автора

Віра Перун

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