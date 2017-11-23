Аліна Овчиннікова – “Різдвяна зірка”

Колись тут росли липи, акації і тополі. На краю скверика був танцювальний майданчик, і з весни до осені було багато молодих, адже будинок культури розташовувався в костьолі, то ж хлопці та дівчата не хотіли розважатися у намоленому, освяченому місці… Пригадую, як одного танцювального сезону над Козовою безперервно звучала тоді модна пісня «Чорний кіт» – платівка […]