Під колеса… через кохання

Аби привернути до себе увагу хлопця, неповнолітня мешканка Кременецького району завдала собі травми спочатку розбитою пляшкою, а пізніше кинулася під колеса автомобіля. Ушкодження в п’ятнадцятирічної дівчини незначні. Після надання меддопомоги її відпустили за місцем проживання.

За словами тимчасового виконувача обов’язків начальника Збаразького відділення поліції Володимира Гарасиміва, потерпіла разом зі своїм сімнадцятирічним хлопцем відпочивали в її бабусі. Близько опівночі до юнака зателефонували друзі і покликали на природу. Пара викликала таксі й поїхала.

Там вони і ще двоє місцевих жителів розпивали спиртні напої — пиво та віскі. В якийсь момент між хлопцями виник конфлікт на грунті ревнощів. Товариш дівчини образився на подругу і подзвонив сестрі, аби та забрала його додому. Остання приїхала зі знайомою, і вони почали з’ясовувати стосунки з винуватицею конфлікту, а потім ще й побили її. Далі сестра з колежанкою поїхали, а юнак повертатися відмовився.

Неповнолітня намагалася помиритися з другом та всіляко привертала його увагу. Хлопець не реагував на неї і дівчина, розбивши пляшку з-під пива, завдала собі склом поранення в ділянку лівого передпліччя, ушкодивши при цьому вену. Після цього компанія вирішила йти додому. Дорогою дівчина намагалася помиритися з товаришем, але марно. Тоді закохана школярка кинулася під колеса автомобіля, який проїжджав повз них. На щастя, швидкість автівки була малою і травми кременчанка отримала незначні.

На місце події викликали правоохоронців та бригаду екстреної медичної допомоги. У потерпілої забій тазу, передпліччя та пошкодження руки.

Володимир Гарасимів каже, що цієї події вони не вносили до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності батьків неповнолітніх за ч. 1 ст. 184 КУпАП, а також двох повнолітніх осіб, які розпивали алкогольні напої із неповнолітніми, — за ст. 180 КУпАП.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел