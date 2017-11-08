Табу на «доторканність»

Верховна Рада України нещодавно спрямувала на аналіз до Конституційного Суду два законопроекти про скасування депутатської недоторканності: №6773 — від опозиції та №7203 — президентський. У перехідних положеннях президентського законопроекту зазначено, що недоторканність скасовується аж з першого січня 2020 року. Ця норма стосуватиметься вже депутатів іншого скликання і схоже на своєрідний хабар нинішнім депутатам.

Згодом парламентарі згадали, що у Верховній Раді на розгляді нині перебуває ще один президентський законопроект про скасування депутатської недоторканності — №1776. До нього не надходило поправок, за нього уже двічі схвально голосували у парламенті, має висновок профільного парламентського комітету, розглядали законопроект в Конституційному суді — й не отримав там жодного зауваження. Та чомусь голосувати за нього в останньому читанні не хочуть ще з грудня 2015 р. Навіть намагалися зняти його з розгляду, однак не вистачило на це 226 голосів.

Спеціалісти вважають, що насправді знімати депутатську недоторканність ніхто не збирається, а законодавчою діяльністю в нас займаються піарники і дилетанти. До речі, ще гіршої оцінки заслуговує Конституційний суд. Адже там досі працюють судді, які свого часу допомогли узурпувати владу Януковичу.

Орест ЗВАРИЧ.

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