Як не заводи, то чанашниці

Купила сусідка аж три набори чанашниць, кажний з інакшим узором. Розклала горщики на ганку, протерла рушничком і давай складати у велику пачку. Я якраз на городчику петрушку вибирав. Зобачив те, підійшов і питаю: «Ганю, нашо тобі стілько тих горшків? Вас же тілько двоє з Міськом сі лишило, діти за границьов, тамка си куплят ше не таке…» — «Та шо ти сі розумієш! Я во їм перешлю бусом два набори, в Європі таких чанашниць нема і з такими файними витисканками!» І що тут скажеш? Всьо найкраще — дітям, навіть якщо їм того не тре. Он кілько наші олігархи гребут грошей, маєтків, землі і всьо, же видят. І для себе, і для дітей. А чи їм то тре буде? От і наш народ бере си приклад. Як не заводи, то хоць чанашниці.

Я си згадав, же маю такого рецепта тих чанахів, якраз на Ганьчині перші шість горщиків. Тре літру і ще шклянку води, 700 грам свинини (я би радив шию), 600 грам бараболь, шклянку фасолі, 400 грам помідорів, 250 грам цибулі, 200 грам моркви, зо шість зубців часнику, два лаврових листочки, сіль, перец, а як маєте на городі, кущик-два петрушки.

Фасолю зваріт, мнясо наріжте великими кусочками. Бараболю почистіт, поріжте кубиками, цибулю — на дрібно, моркву — на кружальця. Із помідорів зніміт шкірку і так же поріжте на кубики.

Бараболю обсмажте на олії чи смальци майже до готовности. Тоди возьмітьсі за мнясо. Його теж обсмажте на великім вогни до рум’яної шкірочки. Якби часом було замало жиру, то додайте смальцю, в крайньому разі — олію. Потім до того м’яса всипте муку (десь дві-три лижки) і, постійно помішуючи, ще посмажте зо три мінуті. Тоди додайте цибулю, далі — моркву. Посмажте то всьо ще зо 10—15 хвилин на середнім вогни. Далі викладіт помідори, всьо перемішайте і продовжуйте смажити ще 15 хвилин.

Потім із пательні всю суміш перекладіт у баняк і вляйте воду. Доведіт до кипіння, киньте лаврові листочки, перец, сіль. Варіт на малім вогни 10—15 хвилин. Тим часом у горщики викладіт на дно бараболю, на неї — фасолю, а поверха — мнясо з овочами. Залити то всьо юшкою, в якій сі варили мнясо і овочі. Рідина має покрити всьо густе. Якби часом було її замало, то доляйте кип’ячену воду. Накрийте горщики і поставте в розігріту до 220 градусів духовку на 20 хвилин.

Затим витягніт, у кожду посудину вдусіт по зубчику часничку, накрийте кришкою і дайте сі настояти хоць би 10—15 хвилин. Перед наминанням додайте посічену петрушку, а як захочете, то ще лижку сметани можете вляти. Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича