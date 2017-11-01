«ЗИМОВА» СУБСИДІЯ БУДЕ В ЛИСТОПАДІ

Хоча про те, як призначатимуть і нараховуватимуть субсидії ми вже не раз розповідали, наші читачі цікавляться цим питанням, адже зима не за горами й принаймні можна припустити, чи варто розраховувати на допомогу держави.



Тож повідомляємо, що впродовж жовтня управління соціального захисту населення автоматично розрахують розмір допомоги на опалювальний сезон усім тим, кому в травні цього року субсидію було перепризначено на новий період — 2017—2018 рр. Жодних документів чи довідок субсидіантам повторно не потрібно подавати чи доносити.

Як пояснили редакції в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України, заяву і декларацію про доходи заново треба було подати лише сім’ям, які: орендують помешкання, мають зміни в складі сім’ї: хтось прописався чи виписався за останній рік, хочуть отримати субсидію на тверде паливо.

РОЗМІР «ЗИМОВОЇ» СУБСИДІЇ буде відображено у платіжках за опалення, які надійдуть споживачам послуги в листопаді 2017 року. На новий опалювальний сезон 2017—2018 рр. — з першого жовтня 2017-го — при розрахунку розміру субсидії будуть враховані доходи громадян за I і II квартал 2017 року, а на неопалювальний період — з першого травня 2018 року — за III і IV квартал 2017 року. Це об’єктивно. Адже людина могла торік працювати й отримувати високу заробітну плату, а цього року році втратити роботу. Соціально несправедливо брати до уваги його торішні доходи, коли він міг самотужки сплачувати рахунки за тепло, електроенергію та воду.

ЩОДО ПЕНСІОНЕРІВ, то їм субсидію рахують тільки виходячи з розміру щомісячної пенсії, а не на загальних умовах. Громадяни, які стали пенсіонерами, наприклад, у травні цього року, або пенсіонери, які припинили працювати, скажімо в червні цього року, і не мають інших доходів, окрім пенсії, мають змогу оформити субсидію, виходячи лише з одного доходу — пенсії. Це стосується лише тих, хто донедавна працював і отримував заробітну плату, або, скажімо, зарплату й пенсію, а торік чи цього року (І та ІІ квартали) з тих чи інших причин залишив роботу й отримує єдиний вид доходу — пенсію. Щоб скористатися таким правом, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення лише з декларацією про доходи, в якій зазначити вид доходу — пенсію, наприклад з першого червня 2017 року. Тоді з першого жовтня 2017-го таким українцям не враховуватимуть дохід за I і II квартали 2017 року, а братимуть до уваги лише розмір щомісячної пенсії. Якщо ж людина стала пенсіонером, скажімо, з вересня, вона має змогу в грудні звернутися до управління соцзахисту з декларацією про доходи й субсидію перерахують.

ВЛАСНИКАМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ субсидія призначатиметься з 15 жовтня по 15 квітня. А тим, хто користується централізованим опаленням, термін визначатиме мерія. На практиці траплялися випадки, коли в одному населеному пункті дві родини проживають в одному багатоповерховому будинку, але через те, що використовують різні види опалення, по-різному отримували субсидію у жовтні та квітні. Для родини, яка використовує централізоване опалення, нараховувалася, відповідно до рішень органу місцевого самоврядування, залежно від погодних умов подачі теплоносія. Тому для таких сімей опалювальний період починався, скажімо, 18 жовтня і завершувався 10 квітня. Відповідно й здійснювалося нарахування субсидії. Для родини, яка має індивідуальне газове опалення, опалювальний період починався з першого жовтня і завершувався 30 квітня. Однак, враховуючи погодні умови, рідко хто з українців самостійно вмикав опалення вже першого жовтня, коли на вулиці сприятливий температурний режим.

Це питання не було унормованим на місцевому рівні, що рік у рік призводило до збільшення сум невикористаних субсидій. Саме тому уряд у травні цього року врегулював це питання на користь субсидіантів. Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з першого жовтня до 30 квітня і обов’язково перераховувалася згідно з рішенням органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017—2018 рр. для користувачів централізованого опалення залишається прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховуватиметься з 15 жовтня по 15 квітня.

ЯКЩО Є ЗАБОРГОВАНІСТЬ. Держава, надаючи субсидію, дає можливість сім’ї протягом року вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю за комунальні послуги. Якщо цього не зроблено, то можна оформити договір реструктуризації боргу з постачальником послуги для продовження субсидії на наступний рік (2017—2018 рр.). Є чимало випадків, коли громадяни оскаржують у суді виставлену надавачем послуги суму заборгованості й тому відмовляються сплачувати кошти або ж укладати договір реструктуризації. Тепер борг за комунальні послуги, який оскаржується у суді, не впливає на субсидію.

На підставі рішення суду про анулювання боргу або до винесення рішення суду розмір заборгованості, що оскаржується, рішенням комісії з питань призначення житлових субсидій, які працюють при органах виконавчої влади на місцях, дія житлової субсидії відновлюється з моменту призупинення, тобто з травня 2017 року. Поточна заборгованість, тобто не сплачені комунальні послуги в березні, травні та червні, не впливає на перепризначення житлових субсидій на новий період. Береться до уваги заборгованість, накопичена до лютого 2017-го.

ЯКЩО ЛЮДИНА НЕ ОФОРМИЛА СУБСИДІЮ, БО НЕ ПРОПИСАНА в помешканні, але там проживає і сплачує рахунки за тепло, газ, світло й воду, то вона може скористатися безповоротною допомогою на підставі договору оренди житла. Уряд не визначив жорстких вимог до такого документа: договір не потрібно завіряти нотаріально, достатньо двох підписів — власника житла та орендаря. Такий документ є офіційним підтвердженням права людини на субсидію, і його повинні брати до уваги місцеві органи соціального захисту населення на користь сім’ї.

КОЛИ СУБСИДІЯ НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ. Оплата дороговартісного лікування будь-кого з членів родини, довготривале накопичення коштів на придбання квартири, оплата навчання дитини не впливає на субсидію. Основний критерій, за яким житлова субсидія не призначається, є одноразова покупка, яка перевищує 50 тис. грн. До прикладу, родина 10 років збирала кошти, щоб придбати собі помешкання. Купівля квартири перевищила 50 тис. грн, і у сім’ї немає іншого помешкання — такі люди мають змогу подати документи для оформлення житлової субсидії на розгляд комісії з питань соціального захисту населення, які діють при кожній райдержадміністрації або органів місцевого самоврядування. Така ж ситуація з оплатою навчання дитини.

На оформлення субсидії також не впливає вартість майна, отриманого у спадок або в подарунок. Цей дохід не включається до сукупного доходу сім’ї і не береться до уваги при розрахунку розміру субсидії. Наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів також не впливає на право отримання субсидії. Береться до уваги офіційний дохід від цього майна.

ЯКЩО РОДИНА ЗДІЙСНИЛА ПОКУПКУ НА ПОНАД 50 ТИС. ГРН у період отримання субсидії, безповоротну державну допомогу в сплаті житлово-комунальних послуг їй не припинять надавати. Факт такої купівлі впливає на право на призначення субсидії на наступний термін.

Якщо сім’я придбала квартиру в кредит, то при визначенні її права на субсидію враховується сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис. грн, субсидія може бути призначена за рішенням комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

БЕЗРОБІТНІ Й СТУДЕНТИ МАЮТЬ ПРАВО НА СУБСИДІЮ. Громадянам, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і отримують допомогу з безробіття, студентам денної форми навчання при оформленні субсидії враховують фактичний розмір доходу. А громадянам, які на обліку в центрі зайнятості, але не отримують допомогу з безробіття, — один прожитковий мінімум. Для тих, хто не на обліку в центрі зайнятості і свої доходи декларує як нульові, органи соціального захисту населення рахують два прожиткові мінімуми.

ЯКЩО В ОСОБИ, ЯКА ДОСЯГЛА 18-РІЧНОГО ВІКУ на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму або немає доходів, але вона навчається за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму. Якщо в цієї особи на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний її дохід визначається на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії.

СУБСИДІЯ ОФОРМЛЯЄТЬСЯ НА ФАКТИЧНИХ, а не на всіх зареєстрованих мешканців житла. Діти пішли вчитися і фактично з вами не проживають або син чи дочка переїхали в інше місто, але ще досі прописані у вас. У такому разі мешканець квартири при оформленні субсидії в декларації про доходи, в розділі «склад сім’ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидієотримувачем. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають». Разом з декларацією треба подати заяву з проханням розглянути на комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі. А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою — довідка з місця роботи в іншому місці, довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо. На підставі цієї заяви управління соціального захисту спрямовує в помешкання заявника державного соціального інспектора, який перевірить і складе акт. Відтак в органі соцзахисту підготують подання на комісію, яка ухвалить рішення: призначити субсидію, скажімо, не на п’ять осіб, а на трьох. Воно обов’язкове до виконання надавачами послуг. Тобто послуги нараховуються не на п’ятьох прописаних, а на трьох реальних мешканців. І доходи для обрахунку субсидії також беруться з трьох замість п’яти членів родини.

СОЦЗАБЕЗ ПОТРІБНО ОБОВ’ЯЗКОВО ІНФОРМУВАТИ протягом місяця усно чи особисто про: склад зареєстрованих у житлі (хтось виписався чи прописався); соціальний статус членів сім’ї. (Хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером); про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тис. грн; набір комунальних послуг (відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне чи навпаки).

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел