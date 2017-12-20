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20.12.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Аби до обласних стартів краще підготуватися

Перед призначеними на найближчі вихідні, 23—24 грудня, змагання Кубка області з кікбоксінгу за версією ІСКА в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту провели першість навчального спортивного закладу. В рингу спортклубу «Тернопіль» свою майстерність продемонстрували шість десятків атлетів двох юнацьких вікових груп, юніори і дорослі. 

Під час напружених поєдинків переможну мить тріумфу в своїх вагових і вікових категоріях пережили Давид Ткач, Назар Дригуш, Дарина Бойко, Михайло Ірза, Олександр Мисюра, Дмитро Дубас, Олександр Мітюрьов, Євген Чирик, Юрій Заболотний, Валентин Гишка, Максим Смаль, Микола Радійовський, Максим Копестинський і Роман Воробець.

Тернопільські кікбоксери тренуються під керівництвом Сергія Колесника та Ігоря Кріля.

Фото з архіву навчального спортивного закладу 

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Про автора

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