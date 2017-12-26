Керівництво Головного управління ДФС у Тернопільській області, відділ внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Тернопільській області Головного управління ДФС в області, вкотре інформують широкого кола громадськості краю та суб’єктів господарської діяльності. Бійтеся шахраїв-аферистів, які злочинним шляхом можуть заволодіти вашими матеріальними цінностями у вигляді грошових коштів.

Здійснюючи телефонні дзвінки з телефонних карток мережі стільникового зв’язку, а також надсилаючи СМС-повідомлення суб’єктам підприємницької діяльності, представляючись керівниками податкових органів, шахрайським методом вимагають у них готівкові кошти.

Такі авантюри з боку шахраїв мали місце в червні цього року на території Лановецького і Збаразького районів. Невідомі особи, представляючись керівниками податкових органів, телефонували СГД (надсилали СМС-повідомлення) засобами мобільного зв’язку та шахрайським методом вимагали перерахувати їм готівкові кошти на банківські карткові грошові рахунки для залагодження питань, пов’язаних із проведенням у них перевірок, надання матеріальної допомоги чи на якісь інші вигадані нагальні потреби.

Окрім цього, злочинна діяльність «телефонних шахраїв» особливо активізувалася напередодні новорічних та Різдвяних свят. Уже в цьому місяці суб’єктам підприємницької діяльності області неодноразово телефонувала з номера мобільного оператора 095-606-53-18 невстановлена особа, яка, представляючись працівником фіскальної служби, просила терміново зателефонувати за номером 050-834-56-87, де їм нібито буде дано вказівки від імені керівництва податкового органу щодо перерахунку певної суми грошей для надання матеріальної допомоги чи на якісь інші вигадані нагальні потреби.

Однією з шахрайських спроб злочинним шляхом заволодіти коштами є також надсилання на адресу СГД області CMC-повідомлень про надання матеріальної допомоги, або організації застіль. Зокрема такі повідомлення надходили з номера 095-047-93-61.

Завдячуючи пильності свідомих суб’єктів підприємницької діяльності, такі афери «телефонним шахраям» не вдалися.

Проте, як засвідчує практика, частина громадян та суб’єктів підприємницької діяльності все ж таки ведуться на такі афери і надають грошові кошти злочинцям, які представляються службовими особами фіскальної служби та в очах громадськості кидають тінь і негативно впливають на честь та ділову репутацію працівників Державної Фіскальної служби в цілому.

Тому вкотре нагадуємо, що службові особи Головного управління ДФС у Тернопільській області, його територіальних органів і Тернопільської митниці ДФС жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть.

Отож наполегливо радимо бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.

Також звертаємося до небайдужих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності Тернопільщини з проханням надавати будь-яку відому інформацію по кожному згаданому факту неправомірних дій стосовно суб’єктів господарської діяльності області, направлених на заплямування честі та репутації ГУ ДФС в області і Тернопільської митниці ДФС. Просимо негайно звертатися до місцевих органів Національної поліції щодо встановлення та документування осіб, які причетні до згаданих шахрайських дій, а також повідомляти оперативного чергового (міський телефон — (0352) 43-46-45, факс — 43-04-16), або ж особисто звертатися до відділу внутрішньої безпеки Головного управління за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1, телефони — (0352) 43-46-38, (098) 992-42-82).

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ