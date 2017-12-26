Виграші з призами оподатковуються

Ще одне нагадування від Тернопільської ОДПІ. Згідно з Податковим кодексом України до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб включаються зокрема доходи у вигляді виграшів, призів.

Умови оподаткування виграшів та призів зазначено в пункті 170.6 статті 170 Кодексу. Податковий агент-оператор лотереї у строки, визначені Податковим кодексом для місячного податкового періоду, сплачує (перераховує) до бюджету загальну суму податку на доходи фізичних осіб, нарахованого за ставкою 18 відсотків із загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий (звітний) місяць гравцям у лотерею, та військовий збір – 1,5 відсотка.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ