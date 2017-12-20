Всеукраїнська «бронза» козівських ветеранів

Молодші з прихильників футболу, мабуть, уже і не пригадають, що свого часу в обласному аматорському футболі успішно виступав козівський «Старт». А ось ветерани колективу не тільки пам’ятають про славні часи, а й у міру сил та здоров’я і нині, коли кожен уже відсвяткував 55-річний ювілей, не припиняють тренування.

Тож перед неблизькою мандрівкою до Берегово на Закарпатті, де з 4 по 16 грудня протягом двох тижнів тривали фінальні змагання першості всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» з футзалу серед ветеранів відразу чотирьох вікових груп, зібралася славна когорта сеньйорів. Голова районного ФСТ «Колос» і водночас капітан команди Ігор Кулька, а також тренерсько-менеджерський дует у складі Василя Макогона і Юрія Малишева закликали до її лав Івана Білана, Степана Головача, Ярослава Карнауха, Володимира Лесіва, Ігоря Марківа, Мирона Прийдуна, В’ячеслава Торського, Богдана Судомира.

У турнірі найсильніших серед тих, кому за п’ятдесят п’ять, козівська команда, яка єдина захищала честь Тернопільщини на всеукраїнських змаганнях сільських фізкультурників, відразу дала зрозуміти решті з дванадцятьох конкурентів про серйозність власних намірів. Перемогу в своїй групі нашим землякам принесли виграші над командами з Харківщини (1:0, відзначився В’ячеслав Торський) і Запорізької області — 3:1, влучні удари записали до свого активу Ігор Кулька, Богдан Судомир, Іван Білан.

Аналогічний з останнім рахунок судді зафіксували і після чвертьфінального матчу із «Сарнами» з Рівненської області. Причому не можна було не зауважити, що В’ячеславові Торському (два голи) та Ігореві Кульці припала до душі роль бомбардирів. На жаль, і їм, і партнерам не пощастило відзначитися в півфінальному поєдинку з непоступливою командою «Аміко» із Житомирщини, долю якого вирішив єдиний забитий суперниками гол. Зате під час матчу за третє місце, в якому довелося схрестити зброю з «Колосом» із Вінничини, наші земляки знову наочно проілюстрували рівень ветеранського футболу на Тернопільщині. Перемогу з рахунком 2:1, а з нею і бронзові медалі всеукраїнської першості ВФСТ «Колос» серед найстарших ветеранів принесли голи Ярослава Карнауха і Ігоря Кульки. Зрівнявшись за кількістю забитих м’ячів із В’ячеславом Торським, капітан Ігор Кулька був заслужено визнаний найкращим гравцем турніру.

На фото: бронзові призери першості ВФСТ «Колос» із футзалу серед ветеранів, старших 55-ти років.

Фото з архіву Ігоря КУЛЬКИ