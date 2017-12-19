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19.12.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Вік нових технологій чи Нових часів нові обряди

Цікава інформація від Тернопільської ОДПІ. Стосовно того, як наше суспільство йде в ногу з новими технологіями і засобами комунікаційного зв’язку. 

У відділі електронних сервісів та звітності Тернопільської ОДПІ відзвітувалися про те, що в листопаді цього року їхні фахівці прийняли 20374 документи податкової звітності та звітності з єдиного внеску, кількість останнього з яких становила 7387 документів.

Із допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку нині подають усі необхідні звітні документи 86,5 відсотка платників податків з обласного центру і Тернопільського району, зареєстрованих у Тернопільській ОДПІ.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

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