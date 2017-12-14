Для фермерів з нового року по-іншому

У Тернопільській ОДПІ повідомили, що до платників єдиного внеску з першого січня 2018 року належатимуть і члени фермерських господарств. Коли вони, звісно, не належать до осіб, яких страхують на інших підставах.

Відповідно до статті 10 Закону про єдиний внесок члени фермерського господарства досі могли його сплачувати добровільно. А з нового року звільнятимуться від його сплати за себе, якщо отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю чи досягли віку, встановленого статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та отримують пенсію або соціальну допомогу.

Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їхньої добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Із першого січня 2018 року члени фермерських господарств зобов’язані сплачувати нарахований за календарний квартал єдиний внесок до двадцятого числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується внесок. Ця норма передбачена пунктом 22 статті 13 Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від третього жовтня 2017 року, яким внесено зміни до Закону про єдиний соціальний внесок.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефонами 43-46-10, 52-12-27.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ