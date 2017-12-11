Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Відповідно до пункту 1 статті 2 Закону його метою є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень та створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. В тому числі і до публічної інформації про діяльність органів Державної фіскальної служби України.

Згідно із пунктом 4.1 розділу IV наказу Міністерства фінансів України від 20 листопада 2014 року за номером 1154 «Про затвердження Типового порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної інформації», зі змінами та доповненнями, доступ до публічної інформації про діяльність органів ДФС України забезпечується завдяки:

1) систематичному та оперативному оприлюдненню інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-порталі ДФС України, субсайтах територіальних органів ДФС України, на інформаційних стендах у приміщеннях органів ДФС України чи будь-яким іншим способом;

2) наданню інформації за запитами на інформацію.

Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання.

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Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ