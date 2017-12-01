До перемоги… пішки

Але, звісно ж, по-спортивному. І вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, які у відділенні легкої атлетики займаються спортивною ходьбою під керівництвом Віри Зозулі, не підвели свою уславлену наставницю, учасницю трьох літніх Олімпійських ігор.

Відзначилися нещодавно у Львові, де понад двісті учасників сперечалися за звання лауреатів відкритого чемпіонату фізкультурно-спортивного товариства «Україна» сусідньої області з легкої атлетики в приміщенні. Омріяного тріумфу домігся Денис Янусь, якому не було рівних серед ровесників на дистанції 3000 метрів — 18 хвилин 2,8 секунди. Молодці і двоє дівчат. Двокілометровий відрізок Любов Губанова подолала з другим часом, Олександра Франків — із п’ятим.

На фото: Любов ГУБАНОВА, Денис ЯНУСЬ та Олександра ФРАНКІВ після церемонії нагородження.

Фото з архіву Віри ЗОЗУЛІ