Завершальний старт року

Шість сотень юнаків і дівчат різних вікових груп із чотирнадцяти областей нашої держави й сусідньої Молдови взяли участь у львівському «Фестивалі бігу». Традиційні всеукраїнські змагання відбулися минулого вівторка в місцевому легкоатлетичному манежі.

У такій солідній компанії не загубилися і тернопільські прихильники «королеви». Знову підтвердив свій високий рівень майстерності спринтер Василь Макух із Тернопільської ОДЮСШ. Спочатку підопічному Богдана Дуди не було рівних у бігу на 60 метрів — 7,01 секунди. А трохи перепочивши, виграв і фінал на 100 метрів — 10,7 секунди. Натомість Вікторія Драгунцова, яка в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту тренується під керівництвом Наталії Гавронської, першою серед ровесниць фінішувала у вирішальному забігу на 300 метрів.

А дві срібні медалі поклали до скарбнички збірної області вихованки Зборівської ДЮСШ. У бігу на 600 метрів Володимира Небельського порадувала Уляна Рава, на одну милю — Оксана Більчак.

Непогано виступили також іще кілька наших земляків. Четвертим місцем у бігу на 1000 метрів може похвалитися Тетяна Когут із Бережан (тренер Володимир Дуда). А підопічний заслуженого тренера України Михайла Васірука Назарій Флисник спочатку непогано пробіг 60 метрів (7,20 секунди), а пізніше фінішував п’ятим у вирішальному забігу на 100 метрів — 11,1 секунди. Також п’яті місця завоювали Вадим Трач (300 метрів), який у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту тренується під керівництвом Олега Данилюка, і Олександр Мельник (1000 метрів) із Зборівської ДЮСШ.

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