Завтра ще не пізно

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої-третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1—298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може перейти на спрощену систему оподаткування тільки після подання заяви до контролюючого органу. Причому не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу. А до поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Останнім днем подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з першого січня 2018 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік є 15 грудня 2017 року.

Здійснити перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання може один раз протягом календарного року.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ