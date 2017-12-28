Змагалися початківці

Підсумовуючи річну роботу груп початкової підготовки, відділення вільної боротьби Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту провело відкриту першість навчального закладу. Під час змагань, які відбулися в спортивному комплексі теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», понад півсотні юних борців визначили найсильніших у десяти вагових категоріях.

Права піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани удостоїлися Олександр Смакула, Роман Гануля, Віталій Глоговський і Святослав Ничик із Збаража, Валентин Баран, Олександр Сірий, Денис Кріль, Владислав Крюковський та Олег Пінкас із Теребовлі і тернопілець Марк Лаврін.

Юні борці з Тернопільщини тренуються під керівництвом Олександра Шафранського, Володимира Перхалюка та Івана Лозинського.

Переможці та призери нагороджені грамотами і медалями, всі учасники — солодкими призами від святого Миколая.

Фото з архіву навчального закладу