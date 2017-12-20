Знову посперечаються за кубок

Під час першого етапу Кубка України з волейболу серед жіночих команд семеро претендентів на почесний трофей сперечалися за три путівки до півфінального квартету. Все через те, що чиновники з вітчизняної федерації другий сезон підряд одне з місць у ньому заздалегідь забронювали за южненським «Хіміком».

Об’єктивність такого рішення, звісно, не може не викликати сумнівів. Хоча би через те, що другий за престижністю офіційний всеукраїнський турнір перетворився на такий собі клуб за інтересами, від участі в якому запросто можуть відмовитися не тільки більшість колективів вищої, а і два — суперліги. Мовляв, навіщо витрачати і так украй обмежені фінансові ресурси на змагання, переможець у яких наперед відомий.

Утім, до честі керівництва волейбольного клубу «Галичанка-ТНЕУ-Гадз», чиї вихованки два останні розіграші завойовували титул фіналісток кубка і брали участь у двох дебютних протистояннях Суперкубка України серед жіночих команд, меркантильних інтересів воно не виявило і цього разу. Візит до Луцька, де минулих п’ятниці-неділі, 15—17 грудня, місцева «Волинь», рівненська «Регіна», хмельницький «Новатор» і тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» визначили двох півфіналістів, завершився для підопічних Віктора Туркули очікувано. Перемоги із «сухим» рахунком 3:0 над «Регіною» (25:20, 25:15, 25:19) і «Новатором», який виступає у вищій лізі (25:19, 25:16, 25:22), забезпечили нашим землячкам одне з двох чільних місць у групі «А». Щоправда, і третій у сезоні двобій із «Волинню» теж не видавався сенсаційним. Цього разу на майданчику команди з Луцька волейболістки «Галичанки» не спромоглися завершити на свою користь навіть партії — 17:25, 14:25, 22:25.

А ось у Чернігові, де «Педуніверситет» після пониження в класі приймав вінницький «Білозгар» і запорізьку «Орбіту», місцеві прихильники гри над сіткою щонайменше двох сенсацій дочекалися. Для початку їхні улюблениці, поступившись вінничанкам у дебютному сеті, далі напрочуд упевнено довели свою перевагу над чинними віце-чемпіонками України — 3:1. Перемога ж з аналогічним рахунком уже «Білозгара» над «Орбітою» відклала з’ясування імені останнього учасника півфінального турніру Кубка України 2017—2018 років на завершальний поєдинок. Сповнені ентузіазму господарки майданчика на другий підряд «маленький» подвиг не спромоглися, поступившись «Орбіті» у трьох партіях. І саме запорізькі волейболістки завдяки кращій різниці виграних і програних сетів крокують далі.

Жеребкування 1/2 Кубка України відбудеться вже після Нового року. Причому півфінал уперше відбудеться за новою системою. Якщо за підсумками двох поєдинків, призначених на суботу-неділю, 27—28 січня 2018 року, не буде визначено переможця, командам доведеться вийти на третій вирішальний матч.

Тим часом волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» разом зі своїми прихильниками проводжатимуть старий рік найближчих п’ятниці-суботи, 22—23 грудня, під час домашніх поєдинків сьомого туру чемпіонату України з київським «Фаворитом». Початок першої гри — о 18 годині, суботньої — о одинадцятій.

Перед завершальними в першому колі зустрічами турнірна таблиця має такий вигляд:

Зауважте, що в матчах шостого туру, теж проведених минулих вихідних, аутсайдери турніру «Фаворит» і «Сєверодончанка» обмінялися перемогами з рахунком 3:0.

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