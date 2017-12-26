З нового року — нова декларація

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером №556 форму податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкцію щодо її заповнення викладено в новій редакції. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Із першого січня 2018 року фізичні особи, які, згідно з Податковим кодексом України, зобов’язані та/або мають право подати декларацію, здійснюють свій обов’язок та/або реалізують таке право за формою декларації, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 у редакції Наказу №556.

Відповідно до змін у декларації передбачено внесення відомостей до категорії платників щодо осіб, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року, шляхом зазначення позначки «V» та визначення дати прийняття рішення про припинення. Такі декларації є ліквідаційними для даної категорії платників податків. Варто зазначити, що цю позначку повинні зазначати лише особи, які прийняли рішення про припинення у звітному році. Тобто дата прийняття рішення не повинна бути менше ніж 01.01.2017 та більше ніж 31.12.2017.

Більш детально про зміни, які відбулися в додатках та приклади заповнення оновленої декларації, можна знайти в листі ДФС України від 18.12.2017 №35310/7/99-99-13-01-03-17 «Про декларування доходів фізичними особами».

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ