З нового року — щоквартальний єдиний внесок

Із першого січня 2018 року фізичні особи-підприємці, в тому ж числі ті, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, члени фермерських господарств, які не відносяться до осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню з інших підстав, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал. Зобов’язані вони це зробити до двадцятого числа місяця, наступного за звітним кварталом.

У Тернопільській ОДПІ також нагадали, що платники єдиного податку першої групи втрачають право на сплату єдиного внеску в сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску і будуть зобов’язані сплачувати його в розмірі, не меншому ніж мінімальний страховий платіж. Тобто, на загальних підставах.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ