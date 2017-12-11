Коли необхідна уточнююча декларація

Якщо платник податку подав звітну декларацію за земельні ділянки, а протягом року отримав право власності або користування на іншу земельну ділянку в тому ж населеному пункті, то він має надати уточнюючу декларацію. Окрім того, нагадали в Тернопільській ОДПІ, платники за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня.

Не пізніше 20 лютого поточного року платники повинні подати в органи фіскальної служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. Так само, як подання щомісячних декларацій звільняє їх від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого.

За нові відведені земельні ділянки платник плати за землю подає податкову декларацію протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта чи бази оподаткування платник подає податкову декларацію протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.

У разі виникнення необхідності після граничного строку подання декларації здійснити уточнення податкового зобов’язання або уточнити дані минулих податкових періодів надається уточнююча декларація. Вона заповнюється з врахуванням даних останньої поданої декларації за рік, що уточнюється.

Докладніші консультації — у Центрі обслуговування платників чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ