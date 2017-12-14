Кому нульова ставка, кому — доведеться заплатити

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Про те, хто оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Не оподатковуються:

— об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;

— вартість власності у вигляді об’єктів рухомого та нерухомого майна, готівки або коштів, що успадковуються особою, яка є інвалідом першої групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності у вигляді об’єктів рухомого та нерухомого майна, що успадковуються дитиною-інвалідом;

— грошові заощадження, поміщені до другого січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992—1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем.

За ставкою п’ять відсотків оподатковується вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення. Нульова ставка оподаткування застосовуватиметься тільки до об’єктів спадщини, отриманих після першого січня 2017 року.

Ставка вісімнадцять відсотків застосовується:

— для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.

Зазначена норма передбачена пунктом 174.2 статті 174 Податкового кодексу України.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ