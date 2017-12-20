«Королеві» ніколи не зрадить

І в свої «трішечки за сорок п’ять» уславлена тернопільська легкоатлетка, учасниця трьох Олімпіад, майстер спорту міжнародного класу Віра Зозуля не зраджує «королеві». Не тільки тренує юних майстрів спортивної ходьби в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту, а й регулярно бере участь у всеукраїнських і міжнародних стартах ветеранів.

Ось і нещодавно відзначилася в столиці нашої держави, де майже дві сотні атлетів із сімнадцяти областей сперечалися за нагороди Кубка України з легкої атлетики в приміщенні серед ветеранів. Причому приємні емоції пережила двічі. Спочатку після завершення суперечки в спортивній ходьбі на дистанції 3000 метрів, яку впевнено виграла, встановивши новий рекорд України для жінок віком від 45-ти до 49-ти років — 15 хвилин 36 секунд.

А пізніше — після оголошення суддівською колегією підсумків особистої першості в абсолютному заліку з урахуванням вікового коефіцієнту. Підсумкова друга позиція Віри Зозулі серед усіх майстрів спортивної ходьби, зрештою, нікого із спеціалістів не здивувала. Адже і нині Віра Михайлівна демонструє результати, вищі за перший дорослий розряд.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні серед ветеранів, до речі, відбудеться з 19 по 24 березня 2018 року в столиці Іспанії Мадриді.

Фото з вільних джерел