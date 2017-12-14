Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення вже втретє провів спортивно-патріотичні старти «Лицарі духу». У змаганнях з нагоди Дня Збройних сил України традиційно взяли участь військовослужбовці.

Міні-футбольний турнір чотирьох колективів прихильників шкіряного м’яча завершився перемогою «Козаків». Серед гирьовиків відзначилися Юрій Надра, Олександр Дубина і Михайло Стрілецький. Натомість у жіночому турнірі з дартсу не було рівних Валерії Чукановій, Юлії Двірник і Мар’яні Герасименко.

А найбільше оплесків дісталося переможцеві в змаганнях із згинання і розгинання рук в упорі лежачи Олександрові Фатєєву. Рекордний результат у дев’яносто вдалих спроб і справді не міг не викликати поваги.

Переможці і призери нагороджені виготовленими спеціально для військовослужбовців медалями, кубками, грамотами та подарунками від добрих друзів Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення — магазинів «Патріот» і «Спортландія».

Фото з архіву організаторів