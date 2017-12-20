Медаль львівської проби

Спортсмени з Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Волинської, Рівненської, Хмельницької областей і Польщі змагалися за нагороди відкритого Кубка Львова з важкої атлетики. За честь нашого краю гідно постояли юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

У суперечці дівчат, чия вага не перевищує 60 кілограмів, бронзову медаль завоювала підопічна заслуженого тренера України Степана Онищука Василина Боднарик. А п’ятою фінішувала Софія Закидальська. Також п’яте місце посіла Соломія Євсюкова, яка виступала у ваговій категорії до 69 кілограмів.

Дві останні, до речі, тренуються під керівництвом доньки Степана Миколайовича, майстра спорту міжнародного класу Надії Глинської.

Фото з архіву навчального закладу