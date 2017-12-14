На всі руки майстри

Фізкультурники тернопільського «Інваспорту» — вправні в багатьох дисциплінах. Ось і нещодавно повернулися з нагородами зі змагань, які відбулися в Рівному, Полтаві та Ужгороді.

У відкритому Кубку Рівненської області з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору за нагороди змагалися понад сотню богатирів із семи областей та столиці нашої держави. Наші земляки, як завжди, були на висоті. В своїх вагових категоріях не було рівних Василеві Горобцю із Залізців на Зборівщині, учням Тернопільського реабілітаційного центру Катерині Кухарчук з Ланівців і Андрієві Євтушенку з Порохови на Бучаччині. Відзнак за друге місце удостоєні тернопільці Святослав Олійник і майстер спорту Едуард Каськів. А третім став Тарас Дигідь. Тернопільські атлети тренуються під керівництвом Олега і Віктора Юзчишиних та Андрія Гуменного.

Натомість у Полтаві, де відбувся відкритий чемпіонат цієї області з настільного тенісу серед спортсменів з вадами слуху, теж присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю, відзначилася тринадцятирічна учениця Заліщицької державної гімназії імені братів Гнатюків Роксолана Будник. Підопічна Ольги Мамалиги виборола друге місце.

Нарешті в Ужгороді, де до Міжнародного дня людей з інвалідністю визначили лауреатів відкритої першості Закарпатської області відразу із шести видів спорту, в турнірі з пляжного волейболу серед спортсменів з вадами слуху Петра Ніколюка порадували відразу два його дуети дівчат. Друге місце вибороли Вікторія Антонюк і Вікторія-Вероніка Чубата, третє — Софія Яцькова і Марія Михальчук. Бронзовими призерами стали також міні-футболісти, які тренуються під керівництвом Володимира Михальчука.

На фото: після церемонії нагородження — Петро НІКОЛЮК з Вікторією АНТОНЮК і Вікторією-Веронікою ЧУБАТОЮ; та з Софією ЯЦЬКОВОЮ і Марією МИХАЛЬЧУК.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»