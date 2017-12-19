На чверть мінімальної подарунки від Миколая не оподатковуються

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується Податковим кодексом України. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків, якщо їхня вартість не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (у 2017 році — 800 гривень).

Водночас пп. «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу — проінформували в Тернопільській ОДПІ — встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді, зокрема, вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни.

Якщо додаткові блага надаються в не грошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за визначеними Кодексом правилами. Відповідно до п. 164.5 ст. 164 Кодексу під час нарахування (надання) доходів у будь-якій не грошовій формі базою оподаткування є вартість доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 – Сп),

де К – коефіцієнт;

Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їхнього нарахування.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми доходу за його рахунок, використовуючи визначену в ст. 167 Кодексу ставку податку 18 відсотків.

Відповідно до Довідника ознак доходів, наведеного в додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), вартість дарунків, яка не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного податкового року, відображається в податковому розрахунку за формою № 1 ДФ під ознакою доходу «160». Якщо ж вартість дарунка перевищує вказаний розмір, то сума перевищення відображається в податковому розрахунку форми № 1 ДФ під ознакою доходу «126» як додаткове благо.

Іншими словами, якщо вартість дарунка, який надається платнику податків, не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного податкового року, то вона не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб. І навпаки, якщо вартість дарунка перевищує цей розмір, то сума перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб як додаткове благо з урахуванням положень п. 164.5 ст. 164 Кодексу.

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Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ