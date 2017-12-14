Вільне життя
Вільне життя  |  Економіка  |  Новини  |  Україна  |  Нові форми реєстраційних документів
14.12.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Нові форми реєстраційних документів

До Регламенту Акредитованого центру сертифікації користувачів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС унесено зміни. Про це повідомили в Тернопільській ОДПІ. 

Наказом департаменту від 29 листопада 2017 року за номером 150 «Про затвердження форм реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису» затверджено нові форми реєстраційних документів:

— договір про надання послуг електронного цифрового підпису;

— реєстраційна картка для фізичної чи юридичної особи;

— додаток до реєстраційної картки;

— заява про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа;

— додаток до заяви про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа.

Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису набули чинності з 11 грудня 2017 року.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефонами 43-46-10, 23-53-61.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

Loading...

Про автора

Богдан Дікальчук

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини