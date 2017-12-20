Один за всіх

У Кам’янському на Дніпропетровщині визначилися лауреати чемпіонатів України з плавання серед спортсменів з ураження опорно-рухового апарату, вадами зору і розумового розвитку. В першій із цих нозологій успішно виступив єдиний із представників тернопільського «Інваспорту», кандидат у майстри Богдан Котляр.

У класі S-4 нашому 33-річному землякові пощастило вибороти дві бронзові медалі. Фінішував третім у вирішальних запливах на 150 метрів комплексним плаванням і на 200 вільним стилем. До свого активу пан Богдан має повне право занести також четверті місця на дистанціях 50 метрів на спині і 100 — вільним стилем, п’яту позицію на 50 метрів тим же кролем і сьому в спринті брасом.

Тернопільський плавець тренується під керівництвом Ольги Федчишин.

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