Печатка потрібна. Якщо вона, звісно, є

Уточнення від Тернопільської ОДПІ. Відповідно до першого абзацу пункту 46.1 статті 46 Податкового кодексу України податкова декларація, розрахунок, звіт — документи, що подаються платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених Кодексом) у податкову інспекцію в строки, встановлені законом, на підставі яких здійснюються нарахування чи сплата податкового зобов’язання.

Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору. Одними з обов’язкових реквізитів податкової декларації є, зокрема, підписи посадових осіб платника податку, визначених Податковим кодексом, засвідчені печаткою платника податку за її наявності.

Тобто, підписи посадових осіб юридичної особи в податковій звітності, яка надається у паперовій формі скріплюються печаткою за її наявності в юридичної особи.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ