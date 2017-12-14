Поспішає Миколай до дітей у гості

Святому Миколаєві важко за один день відвідати всіх діток. Тож до деяких він уже встиг завітати в гості.

Не зміг, скажімо, оминути манежу Тернопільського національного педагогічного університету, де не старші п’ятнадцяти років юнаки і дівчата змагалися за нагороди традиційних легкоатлетичних змагань на «Призи від Миколая». І з допомогою управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації і торгової марки «Ласунка» вручив усім учасникам солодкі призи, а лауреатам — ще й цінні подарунки.

Юні прихильники «королеви» трьох вікових груп, до речі, продемонстрували свою майстерність у бігові на 50 і 300 метрів, стрибках у висоту і довжину, метанні списа та штовханні ядра. В бігових дисциплінах двічі фінішували першими Тетяна Лук’янська із Зборівської ДЮСШ і Роман Пухонський з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Переможцями також стали Ілона Кульба з Чортківської ДЮСШ, Олександр Антонів, Петро Ванюс і Марія Мочук із Зборівської ДЮСШ.

І серед стрибунів знайшлися такі, яким не було рівних в обох секторах. Мова про Яну Слободян з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і Матвія Чауша з ДЮСШ Тернопільського району. На верхню сходинку п’єдесталу пошани також зійшли стрибуни в довжину Катерина Федоряк із Чорткова і Максим Пупко з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, юні висотники Данило Василів з Чорткова, Вікторія і Христина Яцул з ДЮСШ Тернопільського району.

У метанні спису не було рівних вихованцям Тернопільської ОДЮСШ Богданові Сембаю, Степанові Петришину, який переміг у двох вікових групах, Яні Гайді, Софії Кравець і Дарині Мостовій. А в штовханні ядра шість чемпіонських титулів порівну розділили юні атлети щойно згаданого навчального спортивного закладу (Олексій Навроцький, Андрій Жук, Вікторія Мітюрьова) і Бучацької ОДЮСШ — Дем’ян Здановський, Ірина Фізьо і Тетяна Бучинська.

Фото з архіву організаторів