Призери з вулиці Тернопільської

Гусятинське районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» визначило лауреатів першості селища з міні-футболу, присвяченої дню Святого Миколая. За нагороди традиційного турніру змагалися п’ять команд прихильників шкіряного м’яча.
Азартні баталії на майданчику зі штучним покриттям, встановленому на території місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, завершилися перемогою аматорів з газокомпресорної станції. Добряче, а головне — недаремно, побігали за надзвичайно холодної погоди і футболісти ДЮСШ, яким дістався титул віце-чемпіонів. У боротьбі ж за третє місце команда з вулиці Тернопільської випередила студентів Гусятинського коледжу ТНТУ імені І. Пулюя і колектив з місцевого механічного заводу.
Тріумфаторів турніру директор Гусятинського районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх» Антон Кузик нагородив кубком і грамотами.
Фото з архіву організаторів турніру