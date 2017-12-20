Призери з вулиці Тернопільської

До нерухомого майна відмінного від земельної ділянки, тобто до наших квартир і будинків, високопосадовці «підбиралися» обережно й поступово. Спочатку оподаткували тільки житлові помешкання і не брали до уваги нежитлові, до прикладу, комірчини й таке інше. Потім обклали податком і допоміжні приміщення. А тепер вирішили, що цього замало, бо грошей у бюджеті не вистачає, й оподаткували […]