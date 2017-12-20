Традиційний турнір у Житомирі

Уже вшосте в Житомирі відбувся відкритий турнір з боксу, присвячений Дню Збройних сил України і вшануванню пам’яті майстрів спорту О. Зубенка і Б. Брусенцова. Свою майстерність на рингу Житомирського національного агроекологічного університету продемонстрували понад шість десятків юних майстрів шкіряної рукавички із шістнадцяти областей нашої держави.

Серед тих, кому вдалося пробитися до числа лауреатів, і вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, кандидат у майстри Назар Кордупель. У суперечці атлетів, чия вага не перевищує 46 кілограмів, підопічний Руслана Фірмана виборов відзнаки за друге місце.

Фото з архіву навчального спортивного закладу