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20.12.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Традиційний турнір у Житомирі

Уже вшосте в Житомирі відбувся відкритий турнір з боксу, присвячений Дню Збройних сил України і вшануванню пам’яті майстрів спорту О. Зубенка і Б. Брусенцова. Свою майстерність на рингу Житомирського національного агроекологічного університету продемонстрували понад шість десятків юних майстрів шкіряної рукавички із шістнадцяти областей нашої держави. 

Серед тих, кому вдалося пробитися до числа лауреатів, і вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, кандидат у майстри Назар Кордупель. У суперечці атлетів, чия вага не перевищує 46 кілограмів, підопічний Руслана Фірмана виборов відзнаки за друге місце.

Фото з архіву навчального спортивного закладу

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