Футбольний Миколай

Обласний і теребовлянський центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з районною федерацією футболу стали діловими партнерами цьогорічного візиту Святого Миколая до славного краю князя Василька. Жеребкування групового турніру традиційного кубка району з міні-футболу відбулося ще наприкінці листопада.

А з першої суботи грудня на майданчику зі штучним покриттям стадіону «Колос» на вихідних тривають азартні баталії. За умовами змагань до фінальної частини проб’ються по дві найкращі команди із п’ятьох квартетів, до яких увійшли колективи з Кобиловолоків, Микулинців, Гайворонки, Теребовлі, Лошнева, Ласківців, Варваринців, двох команд із Залав’я, Іванівки, Бурканова, Дворіччя, Ілавчого, Струсова, Долини, Підгайчиків, Хмелівки, Гумниськів, Гвардійського, а також однодумців, які об’єдналися під назвами «Група здоров’я», «М’яспром», «Ветерани» і ДЮСШ. До серії плей-оф турніру, призначеної на неділю, 17 грудня, вже встигли пробитися футболісти з Гайворонки, Залав’є, Бурканова і Струсова.

Натомість дві інші путівки до квартету найсильніших у день Святого Миколая розіграють команди Лошнева, Іванівки, «М’яспром» і «Ветерани». Володар же почесного традиційного районного кубка визначиться в суботу, 23 грудня.

Фото з архіву організаторів