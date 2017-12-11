Часу обмаль

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Для тих, хто бажає отримати податкову знижку за 2016 рік, час пішов на лічені дні.

Якщо платник податку, згідно з Податковим кодексом України, до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке його право на наступні податкові роки не переноситься.

Відповідно до Податкового кодексу сума податку на доходи фізичних осіб, що має бути повернена платнику, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом шістдесяти календарних днів після надходження податкової декларації.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ